В ЦБ перечислили подорожавшие в Ростовской области продукты, товары и услуги

В Ростовской области изменились цены на услуги, а также на продовольственные и непродовольственные товары. Месяц к месяцу рост составил 0,34%, а годовая инфляция снизилась до 5,92%, говорится в информации ЦБ.
Цены на продукты, по данным исследования, в декабре росли умеренно. Подорожали свежие овощи — огурцы, перец, картофель и лук. Основная причина — сезонные факторы: у хозяйств выросли расходы на обогрев и освещение теплиц. Также на ценники повлиял предновогодний спрос. При этом за год овощи в целом стали дешевле на 14,67%.
Также с ростом затрат на производство стали дороже сливочное масло (за 12 месяцев — на 1,78%) и кондитерские изделия (годовой прирос цен составил 12,23%). Кроме того из-за плохого урожая в странах-производителях снова обновились цены на кофе. Также в ЦБ отметили снижение цен на сахар после хорошего урожая свеклы (за год цены снизились на 8,85%).
Среди непродовольственных товаров выросли цены на автомобили. На новом и подержанном транспорте сказалось повышение утилизационного сбора с 1 декабря. Однако в годовом выражении легковые машины стали дешевле на 3,14%. Месяц к месяцу подешевел бензин, но за год рост составил 10,77%. Обновились расценки на лекарства (за год медицинские товары прибавили в цене 7,65%).
В сфере услуг подорожали проезд в общественном транспорте, билеты в музеи и выставочные центры. При этом продолжил дешеветь зарубежный туризм.
Добавим, в целом по стране в декабре годовая инфляция замедлилась до 5,59%. По прогнозам, в 2026 году она опустится до 4−5%, а в дальнейшем стабилизируется на уровне около 4%.
