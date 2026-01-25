В ЦБ перечислили подорожавшие в Ростовской области продукты, товары и услуги

Также с ростом затрат на производство стали дороже сливочное масло (за 12 месяцев — на 1,78%) и кондитерские изделия (годовой прирос цен составил 12,23%). Кроме того из-за плохого урожая в странах-производителях снова обновились цены на кофе. Также в ЦБ отметили снижение цен на сахар после хорошего урожая свеклы (за год цены снизились на 8,85%).