Женский «Зенит» усилился двумя игроками сборной Сербии

Женская футбольная команда «Зенита» усилилась двумя игроками национальной сборной Сербии — Живаной Ступар и Виолетой Слович, которые большую часть карьеры провели в клубе «Спартак» из Суботицы. Как отметила защитник Виолета Слович, переезд в Санкт-Петербург стал для неё невероятным событием.

Источник: Life.ru

«Санкт-Петербург — поистине культурная столица России с великой историей. Быть здесь — это что-то невероятное. Точно знаю, что моя семья будет рада приехать в этот город и увидеть всю его красоту», — отметила футболистка.

По данным телеканала «Санкт-Петербург», первая часть предсезонного сбора команды проходит в России, а 1 февраля спортсмены отправятся на тренировки в Турцию. В прошлом сезоне «Зенит» занял лишь третье место в Суперлиге, поэтому главной задачей на предстоящий год станет возвращение чемпионского титула в Северную столицу.

Тем временим основной состав ФК «Зенит» начал серию товарищеских матчей в Катаре уверенной победой над трёхкратным чемпионом Китая. А главный тренер команды Сергей Семак раскрыл судьбу Вендела, пропустившего первую неделю зимних сборов.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.