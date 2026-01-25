Женский «Зенит» усилился двумя игроками сборной Сербии

«Санкт-Петербург — поистине культурная столица России с великой историей. Быть здесь — это что-то невероятное. Точно знаю, что моя семья будет рада приехать в этот город и увидеть всю его красоту», — отметила футболистка.
По данным телеканала «Санкт-Петербург», первая часть предсезонного сбора команды проходит в России, а 1 февраля спортсмены отправятся на тренировки в Турцию. В прошлом сезоне «Зенит» занял лишь третье место в Суперлиге, поэтому главной задачей на предстоящий год станет возвращение чемпионского титула в Северную столицу.
Тем временим основной состав ФК «Зенит» начал серию товарищеских матчей в Катаре уверенной победой над трёхкратным чемпионом Китая. А главный тренер команды Сергей Семак раскрыл судьбу Вендела, пропустившего первую неделю зимних сборов.
