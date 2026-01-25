Ричмонд
в Башкирии спасатели помогли замерзавшим на водохранилище женщине с детьми

Семья отправилась на прогулку, не заметив, как отдалились от базы отдыха.

Источник: Комсомольская правда

На Павловском водохранилище в Башкирии спасатели помогли женщине с тремя детьми. Самому маленькому исполнилось два годика. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, семья проводила выходные на базе отдыха и отправилась на прогулку, не заметив, как отдалились от базы на три километра. Путь обратно оказался сложнее — дети устали и начали замерзать.

Спасатели оказались рядом во время рейда, они доставили отдыхающих обратно на судне на воздушной подушке.

