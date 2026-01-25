Дерби Челябинской области: «Трактор» пытается закрепиться в зоне плей-офф, «Металлург» — упрочить лидерство

В Магнитогорске 27 января состоится третий тур Первенства Челябинской области по хоккею: к местному «Металлургу» из столицы региона пожалует ХК «Трактор». И если хозяева уже точно гарантировали себе место в плей-офф, то у гостей ситуация сложнее — от зоны вылета их отделяют всего девять очков. В каком состоянии команды подошли к очередной встрече, на кого ставят букмекеры и чем грозит проигрыш — в материале URA.RU.