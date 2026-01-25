Дерби Челябинской области: «Трактор» пытается закрепиться в зоне плей-офф, «Металлург» — упрочить лидерство

На поле встретятся два принципиальных соперника.
В Магнитогорске 27 января состоится третий тур Первенства Челябинской области по хоккею: к местному «Металлургу» из столицы региона пожалует ХК «Трактор». И если хозяева уже точно гарантировали себе место в плей-офф, то у гостей ситуация сложнее — от зоны вылета их отделяют всего девять очков. В каком состоянии команды подошли к очередной встрече, на кого ставят букмекеры и чем грозит проигрыш — в материале URA.RU.
История Первенства Челябинской области по хоккею.
В сезоне в сезоне 2025/2026 «Трактор» и «Металлург» встретятся пять раз. Первые две игры остались за магнитогорцами. Чтобы перевернуть серию, «Трактору» надо побеждать в трех оставшихся матчах.
Всего же команды играли друг с другом 77 раз. За «Металлургом» осталось 48 матчей, а в 29 матчах побеждал «Трактор».
Турнирные места.
«Металлург» на протяжении сезона показывает стабильную игру. Команда выглядит вполне сбалансированной, в ней работают все звенья. «Сталевары» много забивают и мало пропускают. Главной же особенностью команды является то, что она умеет перестраиваться и, как говорится, на характере забирать матчи.
Все эти качества вывели «Металлург» в лидеры как Восточной конференции, так и лиги в целом. За 48 матчей команда набрала 78 очков. Отрыв от идущего на втором месте «Ак Барса» — 10 очков. При этом у уральцев есть игра в запасе.
«Трактор» же в сезоне 2025/2026 пока не оправдывает ожиданий: нет стабильности, уверенности. Особенно это выделяется при играх с соперниками из топ-4 чемпионата.
В команде по ходу сезона произошли глобальные изменения. После неудачного начала регулярки команду покинул главный тренер Бенуа Гру. Заменивший его Рафаэль Рише также не смог исправить ситуацию. Сейчас командой руководит опытный Евгений Корешков. Но и с ним команда не всегда может с ходу включиться в игру.
После 48 игр ХК «Трактор» занимает седьмое место в турнирной таблице. В копилке команды 50 очков. В случае победы над «Металлургом» челябинцы обгонят «Салават Юлаев», имеющий столько же очков, но сыгравший на один матч больше. В случае поражения — они останутся на седьмом месте. Но есть опасения, что идущая следом «Сибирь» сократит отставание по очкам до минимума.
Лидеры команд.
В 2026 году главной звездой «Металлурга» стал Сергей Толчинский. Почти в 31 год форвард переживает «вторую молодость». Он снова показывает яркую и красивую игру: забивает и отдает пасы.
Согласно порталу КХЛ, за последние матчи Толчинский набрал девять очков (пять голов, четыре передачи). В матче с принципиальным соперником он постарается улучшить свою статистику.
У «Трактора» же лидерами по набранным очкам являются Андрей Светлаков, Джошуа Ливо и Михаил Григоренко. Болельщики надеются, что игроки покажут свой максимум.
Ставки.
Букмекеры больше верят в победу магнитогорцев. Fonbet и Winline предлагают следующие коэффициенты: победа «Металлурга» — 1,75; победа «Трактора» — 3,75.