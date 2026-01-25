Губернатор Иркутской области поздравил молодежь с Днем студента, который отмечается по всей стране 25 января. В регионе в этот день проходит мероприятие «Все на лед!». Оно состоялось в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске, где собралось более трех тысяч студентов.
— Для участников организовали интерактивные зоны, выступления фигуристов, световое шоу и концерт кавер-группы. Студенты исполнили ёхор, — рассказал в своем телеграм-канале Игорь Кобзев.
Также он отметил, что Приангарье по праву считается студенческим. Здесь действует 21 вуз и 79 организаций среднего профессионального образования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе 63 100 человек отмечают День студенчества. Большинство студентов учатся на очной форме. Общее число выпускников с высшим образованием достигло 10 800 человек.