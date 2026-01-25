Губернатор Иркутской области поздравил молодежь с Днем студента, который отмечается по всей стране 25 января. В регионе в этот день проходит мероприятие «Все на лед!». Оно состоялось в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске, где собралось более трех тысяч студентов.