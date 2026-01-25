Аксенов поздравил крымчан с Днем российского студенчества

Сегодня, 25 января, в России празднуют Татьянин день, который также известен как День российского студенчества. С праздником жителей Крыма поздравил глава республики Сергей Аксенов.
В крымских вузах учатся более 34 тысяч студентов. Молодежь активно участвует в общественно-политической жизни, организуя волонтерские, патриотические, экологические, культурные и спортивные мероприятия.
«От всей души поздравляю студентов с замечательным праздником! Желаю новых достижений и побед, успехов в учебе, во всех добрых и полезных делах», — поздравил студентов глава Крыма Сергей Аксенов.