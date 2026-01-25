Ричмонд
Минздрав провёл самую масштабную за многие годы чистку реестра лекарств

Минздрав России провёл крупнейшую за последние годы ревизию Государственного реестра лекарственных средств, аннулировав регистрацию 71 препарата и 14 фармацевтических субстанций. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Решение, вступившее в силу 20 января, вызвало оживлённую дискуссию в профессиональной среде, поскольку ранее единовременно исключалось не более 10−20 позиций. Причиной массового исключения стали не проблемы с качеством или безопасностью лекарств, а нарушения в регистрационной документации и отказ производителей поддерживать актуальность досье в соответствии с новыми требованиями.

«Это не сигнал о небезопасности лекарств, а отражение изменений в подходах регулирования и экономических решений компаний», — пояснила генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание» Елена Ватутина.

Среди отозванных препаратов — такие средства, как «Синуфорте», «Ревмонн», «Медостатин» и антибиотик «Кирин». Наибольшее количество аннулированных регистраций (15) пришлось на кипрскую компанию Medochemie.

Специалисты успокаивают: для пациентов последствия будут минимальны, так как почти у всех исключённых лекарств на рынке имеются прямые аналоги или терапевтические заменители. Врачам, однако, может потребоваться скорректировать схемы лечения в тех узких областях, где выбор препаратов ограничен.

Ранее в ходе отчёта перед президентом Владимиром Путиным глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что российские производители обеспечивают выпуск 86% лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых. Президент оценил достигнутый прогресс в фармацевтической отрасли как колоссальный, однако отметил, что работа по повышению её независимости и технологического суверенитета должна продолжаться.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

