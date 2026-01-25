Чебурашка и все-все-все

Сколь тщетно мы пытались насильственно скрещивать в кино век нынешний и век минувший, производя сонм бесконечных ремейков советских фильмов! Скрещивание происходило насильственно, по-лысенковски, и возникали лишь уродливые мутанты…. Но как-то объединить прошлое и настоящее все равно было необходимо: молодежь росла даже не столько манкуртами и хипстерами, сколько беспросветными незнайками — вне понимания исторического прошлого, никоим образом для них не существовавшего. У героев старых советских кинохитов, выдернутых из своей реальности и насильно заброшенных в современность, ничего не получалось — персонажи ремейков чувствовали себя затерявшимися во временном континууме. А вот у русских сказочных героев, именно киногероев, получилось отлично. Они же не настоящие — условные. И мир, в котором они изначально появились, был условен — сказочен. Значит, из него можно было лепить любые фэнтези. Например, такие, как тот же «Чебурашка» — знаменосец кинопроката. Так возник феномен нового семейного кино. Если ранее кинотеатры заполнял лишь молодняк до 30 лет, теперь кинематограф постепенно стал превращаться в собор для коллективного похода всей семьей. Да, это Чебурашка вернул обществу ощущение соборного позитива, что объединяет все слои населения и все возрасты.