Испытания, почему они даются человеку?

Да, действительно, жизнь человека связана с разного рода проблемами, которые осложняют его жизнь. Почему?
Сначала надо сказать, что такое испытания, и зачем они нужны. Апостол Павел говорит нам: «Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10: 13). Любое испытание очень индивидуально, адресно и направлено конкретно на то, чтобы исцелить ту или иную греховную страсть и немощь человека или укрепить его духовно. Испытание — это лекарство, которое Господь, как премудрый Врач, назначает каждому пациенту. И кто как не Бог знает, кому что нужно и кому какая мера необходима.
В духовной жизни, как и в медицине, одному нужна большая дозировка лекарства, другому — малая. Кому-то маленькая доза не поможет, а кого-то слишком большая — убьёт. И Господь всё это учитывает и даёт именно то, что кому необходимо.
Все эти трудности, неприятности или невзгоды, которые выпадают человеку — это его жизненный крест. Протоиерей Василий Зеньковский — богослов, философ, педагог XX столетия определял крестоношение как задачу, которая поставлена перед каждым человеком, и которую он должен решить в жизни. Крестом для человека может стать любое обстоятельство, сложная ситуация — семейная или по работе, это может быть скорбь, которая постигает человека, а может быть и не скорбь, а просто некая проверка его благочестия в деле, а не на словах, глубины веры, душевных качеств, внутренняя борьба добра и зла в его сердце.
И эти жизненные экзамены мы должны переносить и решать их как задачи. Они будут происходить в течение всей нашей жизни. Подвижник XX века широко почитаемый в нашей Церкви, преподобный Гавриил (Ургебадзе) говорил о своих скорбных переживаниях так: «Разве моя душевная боль сравнится с адской болью? У меня своя внутренняя борьба, и я, таким образом, должен победить в ней, иначе не могу». Правильно переносимые испытания исцеляют душу, инфицированную массой грехов. И именно таким многотрудным путём Господь ведёт человека, чтобы он, в конечном счете, достигал спасения.
Какое же утешение дает Господь для того, чтобы человек мог понести свои испытания, свой крест?
Главное утешение — это благодать Божья, которая наполняет душу человека, если он не замыкается в своей проблеме, не ропщет на жизнь, потому что, в конечном счете, ропот на жизнь оборачивается ропотом на Бога: за каждым сетованием на обстоятельства или на людей стоит ропот на Бога, Который эти обстоятельства допустил.
Но если человек не возмущается тем, что с ним происходит, а наоборот, смиряется, принимает от руки Господа все, что у него в жизни случается, то он обретает мир — мир души. И в этом внутреннем мире, в принятии своей жизни, приходит благодать Божья, которая утешает. То есть утешения нужно искать не в виде каких-то житейских приятностей, а, в первую очередь, в близости Бога, которая и является целью терпения скорбей.
Когда человек с верой, со смирением и покаянием встречает скорби, то он приближается к Богу, и эту близость он внутренне ощущает. Почему святые так радовались, когда у них случались скорби, почему некоторые сами просили их? Потому что они чувствовали, что в испытаниях и напастях им открывается Господь. И это их услаждало в первую очередь. Это и есть самое главное утешение, и сама благодать лучше воспринимается именно в тот момент, когда человек находится на каком-то пределе своих человеческих сил.
Но многие люди не выдерживают своих испытаний, скорбей, болезней и прочих бед вплоть до отчаяния и даже самоубийства. Это происходит потому, что Бог дал человеку свободу принять Его или отвергнуть, и сам человек решает: как ему поступить. А ропот закрывает двери души для Бога. Ведь это не автоматический процесс: наступила скорбь, тут же пришел Господь и помог. Нет, с нашей стороны требуется волевое усилие для христианского перенесения этих испытаний.
И если это усилие предпринимается, то человек открывает Богу двери своего сердца, и Господь в них входит. А если человек замыкается в своем ропоте, малодушии, унынии и отчаянии, то он оказывается запертым, замкнутым в коконе собственных страстей и злобы, и в его душу не приходит Божественная благодать. Тут очень многое зависит от выбора человека. И те страшные состояния души, которые такой человек переживает, вплоть до решения лишить себя жизни, начинаются именно с ропота на Бога.
Вынесем за скобки клиническую ситуацию, при которой может быть депрессия, требующая медикаментозного вмешательства, и эта неуправляемая подавленность, меланхолия, как говорили в старину, не всегда будет связана с тем, что больной ропщет. Есть люди, у которых депрессивные расстройства случались не потому, что они упрекали свою судьбу за какую-то проблему, у них в жизни внешне было всё хорошо, фон был не скорбный, не было каких-то страшных потерь, а случилась именно депрессия. Там тоже были духовные причины, но другого характера. Это отдельная тема.
Верующий человек должен усвоить, что тому, кто обращается к Богу, Он всегда помогает. А испытания были и будут до конца жизни. Это череда уроков, развитие верности Богу, подготовка к вечности.
Как же надо себя выстраивать, чтобы получать облегчение в случающихся жизненных трудностях? Прежде всего, помнить, что раз Бог их допускает, значит это не без важной причины. Важно понять: что Господь хочет во мне изменить? И, стараясь справиться с постигшим испытанием, надо обязательно просить помощи и терпения у Бога.
А если человек отчаивается, ожесточается, мстит — это уже неправильное поведение, это — грех.
Мы здесь говорим о том, как должно быть. А о том, как двигаться в этом направлении — говорит вся святоотеческая аскетика. Все труды отцов Древней Церкви и наших отечественных подвижников, наследие святителей Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, т.е. тех, кто опытно шешел этот путь, подробно рассказывает нам, как мы должны относиться к бывающим у нас испытаниям. Ведь у каждого из нас своё духовное устроение, своя ситуация, а поэтому все шаги противостояния вражьим искушениям и борьбы на пути спасения будут индивидуальны. Для этого и нужна христианину жизнь в Церкви с её Таинствами, которые являются средством очищения и укрепления духа, души и тела — всего его состава. Нужна и регулярная исповедь, и беседа со священником, и чтение святоотеческой литературы. Порой можно услышать, что святые отцы жили не в наше время, их писания устарели. Но возьмите, философы, политологи, военные стратеги изучают не только современных философов, новые тактики, они знают все формы искусства диалога, построения своих доказательств, стратегические модели и древней Греции, и Средневековья, и времени Новой истории. Если во всех жизненных сферах мы обращаемся к опыту прежних веков, то почему опыт духовный святых устарел? Он актуален и сегодня, и христианин должен к нему прибегать, изучать его и руководствоваться им.
Еще, что очень важно, при постигших испытаниях нельзя забывать и про молитву. Именно она является главной связующей нитью с Первоисточником нашей жизни. Более того, Спаситель Сам научил нас этой молитве. Вспомните молитву «Отче наш» (см. Лк. 11: 2−4; Мф. 6: 9−13). Даже бытует такая поговорка — «Знать как Отче наш». Сначала мы признаем всемогущество Бога, затем по-детски доверяемся Его воле. Просим всего самого необходимого для нашей жизни. А в конце просим: «Не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго». Это же тоже базовые вещи — никто, кроме Бога и лучше Него не оградит нас от несчастий или болезней. Да, есть еще одно прошение: «И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Если не будем прощать согрешений ближних, то Господь и нам не простит наши, коих у всех предостаточно. Не будем себя обманывать. Может тут и кроется ключевая разгадка — отчего случаются испытания?