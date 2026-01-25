Испытания, почему они даются человеку?

Мы здесь говорим о том, как должно быть. А о том, как двигаться в этом направлении — говорит вся святоотеческая аскетика. Все труды отцов Древней Церкви и наших отечественных подвижников, наследие святителей Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника, т.е. тех, кто опытно шешел этот путь, подробно рассказывает нам, как мы должны относиться к бывающим у нас испытаниям. Ведь у каждого из нас своё духовное устроение, своя ситуация, а поэтому все шаги противостояния вражьим искушениям и борьбы на пути спасения будут индивидуальны. Для этого и нужна христианину жизнь в Церкви с её Таинствами, которые являются средством очищения и укрепления духа, души и тела — всего его состава. Нужна и регулярная исповедь, и беседа со священником, и чтение святоотеческой литературы. Порой можно услышать, что святые отцы жили не в наше время, их писания устарели. Но возьмите, философы, политологи, военные стратеги изучают не только современных философов, новые тактики, они знают все формы искусства диалога, построения своих доказательств, стратегические модели и древней Греции, и Средневековья, и времени Новой истории. Если во всех жизненных сферах мы обращаемся к опыту прежних веков, то почему опыт духовный святых устарел? Он актуален и сегодня, и христианин должен к нему прибегать, изучать его и руководствоваться им.