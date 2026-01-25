«На Партизанском потоп, в Уручье пара капель дождя, проспект Независимости — аэротруба, а температура на окраине на 5−7 градусов ниже». Белгидромет рассказал об отличии климата в разных частя

Температура воздуха, направление и скорость ветра, количество осадков в разных районах Минска могут отличаться и весьма существенно. Об этом на «Радио-Минск» рассказал начальник Белгидромета Сергей Хильман.
По его словам, в Минске, в основном в автоматическом режиме, работают девять метеорологических станций и три пункта наблюдения за осадками.
«Есть такое понятие, как городская метеорология, и яркий пример тому — Минск», — подчеркнул Сергей Хильман.
По его словам, когда в 2018 году Белгидромет открыл метеорологическую станцию в Уручье, то специалисты увидели, насколько сильно город нагревает себя: часто температура на окраине была на 5−7 градусов ниже, чем в центре.
Кроме того, высотки, застроенные проспекты влияют на скорость и направление ветра. Так, например, на главном проспекте Минска, проспекте Независимости, можно попасть в ветряной поток по принципу эффекта аэротрубы. Прямой проспект дает ветру разогнаться, пояснил глава Белгидромета.
А то, что разные районы Минска отличаются по количеству осадков, — это может заметить каждый минчан, который передвигается по городу летом. Выходишь с работы в ливень, приезжаешь домой на метро — там и не капнуло.
«В одной части города может светить солнце, а в другой — ливни. Это наблюдалось и в нынешнем году, когда на Партизанском проспекте машины находились глубоко в воде, а некоторые метеостанции, в том же Уручье, показали небольшое количество осадков», — отметил Сергей Хильман.
