«Теперь едим только его»: владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарках Путина

«Это винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось», — рассказал о подарках Максимов в разговоре с РИА Новости. По его словам, теперь его семья ест либо варенье, приготовленное бабушкой, либо сладость от марки, которую подарил президент. По словам Максимова, эт о было «Вологодское» варенье.