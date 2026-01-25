«Теперь едим только его»: владелец пекарни «Машенька» рассказал о подарках Путина

Теперь предприниматель выбирает только то варенье, которое подарил ему Путин.
Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов и его семья теперь едят только то варенье, которое подарил президент России Владимр Путин. Об этом предприниматель рассказал в интервью.
«Это винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось», — рассказал о подарках Максимов в разговоре с РИА Новости. По его словам, теперь его семья ест либо варенье, приготовленное бабушкой, либо сладость от марки, которую подарил президент. По словам Максимова, эт о было «Вологодское» варенье.
Спустя два дня после Прямой линии президент РФ стало известно, что Путин обменялся подарочными корзинами с предпринимателем-пекарем из люберецкой пекарни «Машенька», который прислал в Кремль булочки. Инициативу первым проявил бизнесмен, а глава государства ответил ему ответным гостинцем.