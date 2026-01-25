Рэпер Гуф уже три года копит штрафы за нарушение ПДД

Но сейчас рэпер, вероятно, занят более важными делами — ведь ему может грозить до 10 лет тюрьмы за конфликт в бане с братом управляющей, который является сотрудником ППС. Согласно версии правоохранителей, музыкант и его спутник отобрали у пострадавшего iPhone. Гуф категорически отверг обвинения в нанесении побоев и совершении кражи, однако позже публично извинился за свои действия. В декабря 2025 года уголовное дело против Гуфа и его приятеля поступило в суд.