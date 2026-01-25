Ричмонд
Рэпер Гуф уже три года копит штрафы за нарушение ПДД

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) почти три года не оплачивает автомобильные штрафы, хотя ранее обещал закрыть задолженность. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, штрафы тянутся с августа 2023 года. Среди нарушений — превышение скорости, неоплата проезда по платным дорогам, включая трассу М12 и столичный проспект Багратиона, а также другие эпизоды. Всего за музыкантом числится 24 штрафа на общую сумму 20,5 тысячи рублей. Несмотря на публичные обещания расплатиться ещё в прошлом году, задолженность так и не была погашена.

Как отмечает SHOT, если ситуация не изменится, в отношении рэпера может быть возбуждено исполнительное производство Федеральной службы судебных приставов.

Но сейчас рэпер, вероятно, занят более важными делами — ведь ему может грозить до 10 лет тюрьмы за конфликт в бане с братом управляющей, который является сотрудником ППС. Согласно версии правоохранителей, музыкант и его спутник отобрали у пострадавшего iPhone. Гуф категорически отверг обвинения в нанесении побоев и совершении кражи, однако позже публично извинился за свои действия. В декабря 2025 года уголовное дело против Гуфа и его приятеля поступило в суд.

