Рэпер Гуф уже три года копит штрафы за нарушение ПДД

По данным источника, штрафы тянутся с августа 2023 года. Среди нарушений — превышение скорости, неоплата проезда по платным дорогам, включая трассу М12 и столичный проспект Багратиона, а также другие эпизоды. Всего за музыкантом числится 24 штрафа на общую сумму 20,5 тысячи рублей. Несмотря на публичные обещания расплатиться ещё в прошлом году, задолженность так и не была погашена.
Как отмечает SHOT, если ситуация не изменится, в отношении рэпера может быть возбуждено исполнительное производство Федеральной службы судебных приставов.
Но сейчас рэпер, вероятно, занят более важными делами — ведь ему может грозить до 10 лет тюрьмы за конфликт в бане с братом управляющей, который является сотрудником ППС. Согласно версии правоохранителей, музыкант и его спутник отобрали у пострадавшего iPhone. Гуф категорически отверг обвинения в нанесении побоев и совершении кражи, однако позже публично извинился за свои действия. В декабря 2025 года уголовное дело против Гуфа и его приятеля поступило в суд.
