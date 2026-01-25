Немцев предупредили об аномальных морозах до конца февраля

Особую тревогу вызывает влияние холода на сердце и сосуды: при низких температурах сосуды сужаются, что повышает артериальное давление и увеличивает риск инфарктов и других сердечно-сосудистых событий. Такая связь между холодом и ухудшением здоровья подтверждают международные исследования о повышении числа экстренных госпитализаций в холодные периоды.