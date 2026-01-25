Немцев предупредили об аномальных морозах до конца февраля

Эксперты в Германии предупредили, что волна аномальных холодов в стране может негативно повлиять на здоровье, морозы могут стать причиной не только простуд, но и серьёзных сердечно-сосудистых проблем, статью Bild перевел aif.ru.
По данным медиков, многие жители страны традиционно недооценивают опасность холода для организма.
«Низкие температуры усиливают нагрузку на систему кровообращения и могут приводить к ухудшению хронических заболеваний. Дерматологи отмечают рост случаев сухой, раздражённой кожи в холодный сезон, а врачи фиксируют интенсивный поток пациентов с простудой и гриппом», — пишет издание.
Особую тревогу вызывает влияние холода на сердце и сосуды: при низких температурах сосуды сужаются, что повышает артериальное давление и увеличивает риск инфарктов и других сердечно-сосудистых событий. Такая связь между холодом и ухудшением здоровья подтверждают международные исследования о повышении числа экстренных госпитализаций в холодные периоды.
Медики внимательнее относиться к признакам переохлаждения, своевременно утепляться и не игнорировать симптомы заболевания. По данным метеослужб, морозная погода сохранится по всей Германии до конца февраля.