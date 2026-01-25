Ричмонд
В Ростовской области установят тысячу камер, фиксирующих телефон в руках

Об этом сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Источник: Аргументы и факты

В регионе планируют установить тысячу новых камер, которые автоматически будут фиксировать разговоры по телефону за рулём и нарушение правил пользования ремнём безопасности.

«Сегодня в регионе работают 363 комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сейчас рассматривается вопрос об установке дополнительных систем видеонаблюдения», — сообщил Александр Речицкий.

Новые комплексы будут фиксировать использование телефона за рулём, непристёгнутые ремни безопасности, нарушение правил парковки, выезд на трамвайные пути, движение по велодорожкам и тротуарам, а также неоплату парковки.

Штраф за разговор по телефону, включая переписку в мессенджерах, составляет 1 500 рублей. За непристёгнутый ремень −1 500 рублей для водителя и 500 рублей для пассажира.