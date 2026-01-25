Беглов поздравил с Днем студента учащихся колледжей и вузов

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил учащихся колледжей и университетов с Днем студента. По данным градоначальника, в Северной столице из года в год растет количество поступивших в высшие и средние специальные образовательные учреждения. Сейчас в вузах города обучается почти 365 тысяч студентов, а в колледжах их около 110 тысяч. По словам Беглова, более 85 процентов выпускников далее успешно работают или же идут учиться дальше, углубляя знания.
— Для молодых исследователей в Петербурге ежегодно проводят более 20 конкурсов. В прошлом году стипендии и премии городского правительства получили более 1800 студентов, а гранты «Росмолодежи» достались 36 молодежным проектам, — цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.
Кроме того, Беглов напомнил, что петербургские студенты регулярно входят в призы и побеждают на мировых олимпиадах и соревнованиях. Из недавнего — учащиеся ИТМО выиграли 1 место в Пекине на турнире по робототехнике.