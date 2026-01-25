Россиянам объяснили, можно ли отправлять фото паспорта в Сети и чем это грозит

К условно допустимым ситуациям специалисты отнесли запросы от проверенных агрегаторов услуг, таких как каршеринг или бронирование отелей, а также верификацию аккаунта в некоторых сервисах. При этом категорически нельзя отправлять фото документа незнакомцам в мессенджерах, службам безопасности банка по телефону, потенциальным работодателям до подписания договора или размещать их в открытом доступе. Особую опасность представляют онлайн-редакторы и конвертеры файлов.