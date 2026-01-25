Ричмонд
Россиянам объяснили, можно ли отправлять фото паспорта в Сети и чем это грозит

Пересылка фотографий паспорта в интернете может привести к утечке данных и использованию их мошенниками для взлома аккаунтов, фишинга и изготовления поддельных документов, предупредили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества. В ведомстве отметили, что запрос паспортных данных продавцами в онлайн-магазинах является прямым нарушением закона о защите прав потребителей.

Источник: Life.ru

К условно допустимым ситуациям специалисты отнесли запросы от проверенных агрегаторов услуг, таких как каршеринг или бронирование отелей, а также верификацию аккаунта в некоторых сервисах. При этом категорически нельзя отправлять фото документа незнакомцам в мессенджерах, службам безопасности банка по телефону, потенциальным работодателям до подписания договора или размещать их в открытом доступе. Особую опасность представляют онлайн-редакторы и конвертеры файлов.

«Существует вполне реальный риск, что после использования подобного сервиса фото или сканы ваших документов останутся на его серверах и в дальнейшем будут использоваться злоумышленниками», — подчеркнули собеседники RT.

Для минимизации рисков они рекомендуют накладывать на сканы водяные знаки с указанием цели использования. Кроме того, можно скрывать часть информации, например, серию и номер паспорта, а также передавать документы только по защищённым каналам связи.

Напомним, что использование фотографий, сгенерированных нейросетями, для оформления паспорта гражданина РФ может привести к отказу в выдаче документа. Об этом россиян предупредили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

