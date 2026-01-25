Россиянам объяснили, можно ли отправлять фото паспорта в Сети и чем это грозит

К условно допустимым ситуациям специалисты отнесли запросы от проверенных агрегаторов услуг, таких как каршеринг или бронирование отелей, а также верификацию аккаунта в некоторых сервисах. При этом категорически нельзя отправлять фото документа незнакомцам в мессенджерах, службам безопасности банка по телефону, потенциальным работодателям до подписания договора или размещать их в открытом доступе. Особую опасность представляют онлайн-редакторы и конвертеры файлов.
«Существует вполне реальный риск, что после использования подобного сервиса фото или сканы ваших документов останутся на его серверах и в дальнейшем будут использоваться злоумышленниками», — подчеркнули собеседники RT.
Для минимизации рисков они рекомендуют накладывать на сканы водяные знаки с указанием цели использования. Кроме того, можно скрывать часть информации, например, серию и номер паспорта, а также передавать документы только по защищённым каналам связи.
Напомним, что использование фотографий, сгенерированных нейросетями, для оформления паспорта гражданина РФ может привести к отказу в выдаче документа. Об этом россиян предупредили в Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.