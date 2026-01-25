Американский скалолаз за полтора часа залез на небоскреб «Тайбэй 101» в Тайване

Ранее KP.RU писал, как в Дагестане экстремал-мотоциклист Николай Цибулько совершил прыжок в пропасть на байке с парашютом. Он разогнался на трапе в горах и в свободном падении отделился от мотоцикла. По словам участников проекта, трюк прошёл с риском. Поскольку купол не успел полностью смягчить приземление, и мотоцикл получил серьезные повреждения.