Американский скалолаз за полтора часа залез на небоскреб «Тайбэй 101» в Тайване

Алекс Хоннольд залез на небоскреб «Тайбэй 101» без страховки.

Американский скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд за полтора часа поднялся на небоскреб «Тайбэй 101» высотой более 500 метров. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Восхождение началось в 9:00 утра по местному времени 25 января. У подножия здания собрались журналисты и жители города. Подъём проходил в открытом режиме, за происходящим наблюдали десятки людей.

«Хоннольд успешно достиг вершины 508-метрового здания в 10.43», — говорится в сообщении агентства.

По данным CNA, на преодоление всей дистанции спортсмену потребовалась 91 минута. Небоскрёб «Тайбэй 101» считается одной из самых узнаваемых высотных построек в Азии.

Ранее KP.RU писал, как в Дагестане экстремал-мотоциклист Николай Цибулько совершил прыжок в пропасть на байке с парашютом. Он разогнался на трапе в горах и в свободном падении отделился от мотоцикла. По словам участников проекта, трюк прошёл с риском. Поскольку купол не успел полностью смягчить приземление, и мотоцикл получил серьезные повреждения.

