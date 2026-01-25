Рэпер Гуф несколько лет не оплачивал штрафы

«Гуф почти три года не оплачивает автомобильные штрафы. Оплатить их Долматов обещал еще в прошлом году», — пишет telegram-канал SHOT. По его данным, всего Долматов якобы не оплатил 24 штрафа на 20,5 тысяч рублей. Так, они были назначены за превышение скорости, проезд по платным дорогам.