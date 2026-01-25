Рэпер Гуф несколько лет не оплачивал штрафы

Гуф якобы не платил штрафы около трех лет.
Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, около трех лет не оплачивал автомобильные штрафы. Сделать он это якобы обещал несколько месяцев назад, пишут в Telegram.
«Гуф почти три года не оплачивает автомобильные штрафы. Оплатить их Долматов обещал еще в прошлом году», — пишет telegram-канал SHOT. По его данным, всего Долматов якобы не оплатил 24 штрафа на 20,5 тысяч рублей. Так, они были назначены за превышение скорости, проезд по платным дорогам.
Ранее Гуф не признал вину в краже телефона в банном комплексе. По данным следствия, Долматов и Геворг Саруханян обвиняются по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ. Речь идет об открытом хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего.