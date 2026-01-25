Ричмонд
МИД России: Москва и Минск ведут работу по отмене телефонного роуминга

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Россия и Беларусь проводят работу по отмене телефонного роуминга между двумя странами, об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Источник: Sputnik.by

«Работа в этом направлении ведется… Мы сохраняем готовность к продолжению работы профильных ведомств и операторов связи с выходом на полную отмену роуминга, которая бы полностью исключала взимание дополнительной платы за связь на территории сопредельной страны», — заявил он в интервью РИА Новости.

Дипломат высказал надежду, что движение в этом направлении продолжится.

Ранее также сообщалось, что прорабатываются вопросы отмены роуминга в ЕАЭС. Положительным примером решения по отмене роуминга служит совместное решение Беларуси и России, которое вступило в силу 1 апреля 2025 года.

Союзный роуминг

В 2024 году на заседании союзного Совмина в Минске премьеры Беларуси и России согласовали условия отмены роуминга между странами. Стороны договорились, что с 1 марта 2025 года тарифы на сотовую связь, а также интернет станут «домашними».

Речь идет о сниженных межоператорских тарифах — то есть при путешествиях из Беларуси в Россию и в обратном направлении можно будет пользоваться тарифами, которые сопоставимы с ценой услуг в домашней сети.