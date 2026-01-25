В Карагандинской области готовятся к возможным весенним паводкам

Сейчас инспекция проходит в Абайском, Актогайском, Бухар-Жырауском и Шетском районах, а также в городах Темиртау и Караганда. Специалисты смотрят состояние защитных валов, русел рек, водоотводных каналов и гидротехнических сооружений.