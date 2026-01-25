В Карагандинской области готовятся к возможным весенним паводкам

Осматривают реки
Сейчас инспекция проходит в Абайском, Актогайском, Бухар-Жырауском и Шетском районах, а также в городах Темиртау и Караганда. Специалисты смотрят состояние защитных валов, русел рек, водоотводных каналов и гидротехнических сооружений.
«По каждому выявленному фактору принимаются оперативные решения, направленные на предупреждение возможных последствий», — пояснили в пресс-службе.
Масштаб
Ранее директор гидрометцентра «Казгидромета» Марина Шмидт заявила, что образование ледяной корки из-за зимних перепадов температуры может привести к сложному паводковому сезону весной 2026 года.
Более конкретная оценка появится в начале следующего года. Первого февраля гидрологи выпустят предварительный прогноз паводковой обстановки, а в начале марта — основной, который позже будут корректировать недельными обновлениями.
Шмидт добавила, что с прошлого года «Казгидромет» готовит гидрологические прогнозы по каждой области отдельно, с указанием температуры, осадков и риска паводков по районам.