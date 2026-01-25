Louis Vuitton решил вернуться на российский рынок

Холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), в который входит Louis Vuitton, объявил о приостановке работы в России 7 марта 2022 года. Тогда были закрыты в том числе магазины косметики Sephora. В июле 2022 года стало известно о продаже российского подразделения Sephora его генеральному директору Евгению Дроздову. Осенью того же года точки сети начали работать под брендом «Иль де Ботэ», который принадлежал российской компании до покупки LVMH в 2016 году.