Louis Vuitton решил вернуться на российский рынок

Louis Vuitton зарегистрировал несколько товарных знаков.
Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в России два новых товарных знака, несмотря на ранее объявленный уход с рынка. Это следует из данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Ведомство внесло в реестр логотип коллекции Les Gastons Vuitton, а также обозначение Heures D'absence для ювелирных изделий и аксессуаров.
«Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал в РФ два товарных знака. Среди них — логотип коллекции Les Gastons Vuitton, а также название Heures D'absence», — сообщил ТАСС. Заявки были поданы в октябре 2025 года, а регистрация состоялась в январе 2026 года. Права на товарные знаки будут действовать до 1 октября 2035 года.
Согласно данным Роспатента, знаки зарегистрированы по классам № 9 и 14 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В эти категории входят оптические изделия для взрослых и детей, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, а также изделия из благородных металлов и с покрытием из них. К последним относятся ювелирные украшения, бижутерия, часы и их составные части.
Холдинг LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), в который входит Louis Vuitton, объявил о приостановке работы в России 7 марта 2022 года. Тогда были закрыты в том числе магазины косметики Sephora. В июле 2022 года стало известно о продаже российского подразделения Sephora его генеральному директору Евгению Дроздову. Осенью того же года точки сети начали работать под брендом «Иль де Ботэ», который принадлежал российской компании до покупки LVMH в 2016 году.
Ранее товарный знак в России продлил американский обувной бренд Timberland. Действовать он будет до 2036 года. Timberland — популярный американский бренд, который специализируется на производстве мужской, женской и детской обуви, а также выпускает одежду и аксессуары.