Стало известно, за сколько девушка согласилась участвовать в «похищении» ребенка в Красноярске

Подозреваемая забрала себе 30 тысяч украденных денег, а остальное отдала курьеру.
Женщина, подозреваемая в афере с похищением подростка в Красноярске, присвоила себе 30 тысяч рублей из похищенных у его отца средств. В целом из сейфов было похищено свыше 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
«Она взяла себе 30 тысяч 65 рублей, всего забрали из сейфов более 2,5 миллиона рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СКР. Отмечается, что точную сумму еще предстоит установить — оставшиеся деньги девушка отдала курьеру.
Ранее подросток, похищенный в Красноярске, найден живым, угрозы его жизни и здоровью нет. По данным СКР, школьник был в арендованной квартире вместе с девушкой. Они попали под влияние мошенников. Отец 14-летнего мальчика пообещал не наказывать сына за то, что он вынес три млн рублей из его сейфа. Подозреваемой в «похищении» следствие требует назначить арест. Последние новости по этому делу — в материале URA.RU.