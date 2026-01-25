Стало известно, за сколько девушка согласилась участвовать в «похищении» ребенка в Красноярске

Ранее подросток, похищенный в Красноярске, найден живым, угрозы его жизни и здоровью нет. По данным СКР, школьник был в арендованной квартире вместе с девушкой. Они попали под влияние мошенников. Отец 14-летнего мальчика пообещал не наказывать сына за то, что он вынес три млн рублей из его сейфа. Подозреваемой в «похищении» следствие требует назначить арест. Последние новости по этому делу — в материале URA.RU.