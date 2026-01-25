Владелец «Машеньки» рассказал о необычном подарке от Владимира Путина: что передал президент

Президент России Владимир Путин подарил владельцу пекарни «Машенька» Денису Максимову варенье и винный набор. Об этом предприниматель рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, посылка стала ответом на корзину с выпечкой, которую он ранее отправил главе государства. В набор также вошёл шоколад. Особое впечатление, как отметил Максимов, на семью произвело варенье.
«Это винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это», — сказал Денис Максимов.
Он уточнил, что речь идёт о «Вологодском» варенье. Именно с таким вареньем президент ранее пробовал пирожки из пекарни «Машенька».
Ранее Денис Максимов передал Владимиру Путину корзину со свежей выпечкой из своей пекарни в Московской области. Предприниматель обращался к главе государства во время прямой линии, где поднимал вопрос налоговой нагрузки на малый бизнес. В ходе ответа президент тогда попросил угостить его продукцией пекарни.
К слову, в подготовке подарка для Путина принимал участие журналист KP.RU Андрей Абрамов. Он отправлялся в пекарню «Машенька», где помогал делать пирожки. Они были с картошкой и капустой. Ему даже удалось узнать секретный рецепт продукции.