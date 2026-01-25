Владелец «Машеньки» рассказал о необычном подарке от Владимира Путина: что передал президент

Ранее Денис Максимов передал Владимиру Путину корзину со свежей выпечкой из своей пекарни в Московской области. Предприниматель обращался к главе государства во время прямой линии, где поднимал вопрос налоговой нагрузки на малый бизнес. В ходе ответа президент тогда попросил угостить его продукцией пекарни.