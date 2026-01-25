Ричмонд
В Ростовской области водителей призвали отказаться от поездок из-за снегопада

На зимней дороге опасно: водителей попросили не садиться за руль без крайней необходимости.

Источник: Комсомольская правда

Водителей в Ростовской области попросили отказаться от поездок из-за снегопада и скользких дорог. Проезжие части расчищают и обрабатывают противогололедными материалами, но опасность все равно сохраняется, подчеркивают в управлении Госавтоинспекции.

— В условиях снегопада участникам дорожного движения лучше отказаться от поездок. Не следует садиться за руль без крайней необходимости. Если выезд неизбежен, нужно заранее убедиться в технической исправности транспортного средства, также нужно использовать зимние шины, — напоминают автовладельцам.

Кроме того, на дорогах не следует забывать о ПДД, безопасной скорости и дистанции. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

Напомним, 25 января в регионе ожидается небольшой и умеренный снег, в отдельных районах прогнозируют сильный снегопад. Сохранятся гололедица и метель.

