На Балтфлоте проверяли готовность противостоять террористам

На Балтийском флоте проходит неделя боевой готовности — плановое мероприятие, позволяющее оценить уровень надежности защиты военных объектов от любых современных угроз.
В соединениях и воинских частях Балтийской военно-морской базы осуществлена целевая проверка готовности сил к противодействию диверсионно-террористическим угрозам.
— Особое внимание уделялось техническому состоянию, оборудованию огневых точек, а также исправности приборов и уровню подготовки личного состава на постах наблюдения за воздушной и наземной обстановкой, — рассказали в пресс-службе БФ. — Параллельно были проведены внезапные контрольные проверки подразделений противодействия терроризму. Отрабатывались нормативы по экстренному сбору, выдвижению к месту нахождения, блокированию и ликвидации условных диверсантов.