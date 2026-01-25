На Балтфлоте проверяли готовность противостоять террористам

— Особое внимание уделялось техническому состоянию, оборудованию огневых точек, а также исправности приборов и уровню подготовки личного состава на постах наблюдения за воздушной и наземной обстановкой, — рассказали в пресс-службе БФ. — Параллельно были проведены внезапные контрольные проверки подразделений противодействия терроризму. Отрабатывались нормативы по экстренному сбору, выдвижению к месту нахождения, блокированию и ликвидации условных диверсантов.