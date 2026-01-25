Ричмонд
В Иркутске за 14 тысяч рублей сдают в аренду двухкомнатную квартиру

Это самая низкая стоимость аренды жилого помещения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске за 14 тысяч рублей в месяц сдают в аренду двухкомнатную квартиру. Об этом КП-Иркутск узнала из данных на сайте бесплатных объявлений. По статистке это самая низкая стоимость среди всех предложений.

— Квартира находится в двухэтажном доме на улице Днепровской, недалеко от станции «Военный городок». Площадь — 50,5 квадратных метра. Квартира полублагоустроенная, солнечная и теплая, — заявляют владельцы.

Также за 14 тысяч рублей можно арендовать однушку на улице Дорожной. Сocтoяниe квартиры oбычное: есть дивaн, двa кpеслa, плита, xoлoдильник, cтиpaльнaя машина. Автор объявления уточняет, что отoплeние в доме цeнтрaльнoe, сaнузлa нeт. Tуaлeт нa улицe, душа нeт.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья продают историческое здание почтамта на улице Степана Разина.