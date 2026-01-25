Ричмонд
Перед Минском — Братислава, ниже в списке — Пекин. Global Residence Index: Минск на 83 месте по безопасности среди городов мира

Минск находится в первой сотне самых безопасных городов мира.

Источник: Комсомольская правда

Опубликован индекс безопасности жилья 2026 года по версии Global Residence Index. И столица Беларуси Минск там на 83 месте из 181 города мира. Перед Минском — Братислава, за Минском — Пекин.

В пояснительной записке сказано, что многие люди, особенно рассматривающие переезд в другую страну, склонны недооценивать важность личной безопасности. Убить или причинить вред может многое, а не только человек с оружием. Многие смерти связаны с халатностью или отсутствием развитых социальных структур. В Китае, например, уровень убийств низок, но смертность от падений, ДТП или стихийных бедствий высока.

На вершине рейтинга Global Residence Index — города с очень небольшим населением. Это Вадуц (в Лихтенштейне), Андорра-ла-Велья (в Андорре), Монако.

Что касается стран-соседей Беларуси, то Варшава на 21 месте, Вильнюс на 79, Рига на 97, Санкт-Петербург на 139.

Страны с низкой рождаемостью и старым населением, как правило, более безопасны. Исключениями являются Оман, Бахрейн и ОАЭ, но во всех городах Ближнего Востока наблюдается высокий уровень смертности на дорогах, отметили специалисты Global Residence Index.

Рейтинг Global Residence Index ежегодный и составляется с учетом целого ряда показателей.

