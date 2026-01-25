Перед Минском — Братислава, ниже в списке — Пекин. Global Residence Index: Минск на 83 месте по безопасности среди городов мира

В пояснительной записке сказано, что многие люди, особенно рассматривающие переезд в другую страну, склонны недооценивать важность личной безопасности. Убить или причинить вред может многое, а не только человек с оружием. Многие смерти связаны с халатностью или отсутствием развитых социальных структур. В Китае, например, уровень убийств низок, но смертность от падений, ДТП или стихийных бедствий высока.