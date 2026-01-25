Ричмонд
Отпаивали глинтвейном. Названа причина побега гулявшего по улицам слона

Вечером 23 января самарцы стали свидетелями необычного.

Источник: Соцсети

Жители Самары стали свидетелями сцены, достойной голливудских комедий — по улицам города в лютый мороз прогуливался… слон.

Огромное животное мирно шествовало по Молодогвардейской улице, а горожане спешили запечатлеть происходящее на видео.

Историю, которая моментально разлетелась по соцсетям и новостным каналам, обсуждают уже второй день.

Сначала многие не поверили в реальность кадра — в век нейросетей и фейков подобное легко можно было принять за монтаж. Однако вскоре выяснилось: слон действительно сбежал из здания Самарского государственного цирка имени Олега Попова.

Как всё произошло

По словам очевидцев, около десяти вечера слон вышел из цирка и направился в сторону сквера «Шанхай». На улице в этот момент было около −20 градусов, а синоптики прогнозировали к ночи похолодание до −30. Несмотря на мороз, животное двигалось спокойно, не нарушая правил дорожного движения — переходило улицу строго на зелёный сигнал светофора, чем вызвало ещё больше улыбок у прохожих.

«Видео сделано в районе цирка, уже ловят его. Не замерз бы», — подписала ролик одна из горожанок в Telegram.

Вскоре дрессировщики догнали беглянку и аккуратно сопроводили обратно в цирк. Автомобилисты без лишних сигналов уступали дорогу необычному пешеходу.

Версия дрессировщиков: виноваты петарды

Как рассказал основатель парка слонов в Сочи Андрей Дементьев-Корнилов, причиной побега стало испугавшее животное громкое хлопанье петарды.

«Мы заходили в цирк после дальнего переезда, и один ребёнок взорвал петарду. Наша маленькая слониха испугалась и побежала в сторону дороги. Слава богу, всё закончилось хорошо», — отметил Дементьев-Корнилов.

Слон в мороз: забота и лечение

После возвращения слониха получила заботу, достойную цирковой звезды. Организатор гастролей рассказала, что животному дали немного глинтвейна — старинный способ, который применял ещё прадед династии Корниловых, — поставили горчичники и напоили горячим чаем. Утром прибыл ветеринар, проверил состояние животного, простуды не обнаружено, но наблюдение продолжится.

Рекламный ход или случайность?

Необычный эпизод вызвал споры среди самарцев. Одни уверены, что побег — чистая случайность, другие считают, что это мог быть продуманный PR-ход. Причина подозрений — совпадение: в цирке как раз готовили премьеру нового шоу с участием слонов.

Видео с прогулкой слона вызвало бурю эмоций. Одни умилялись, другие переживали за здоровье животного в мороз.

В комментариях самарцы шутили: «У нас теперь свой транспорт — экологичный и без пробок», «Слон лучше многих пешеходов — на красный не идёт».

История завершилась благополучно. Слон вернулся в цирк, а самарцы получили уникальный зимний сюжет, который ещё долго будут обсуждать. Не каждый день в центре города можно встретить экзотическое животное, чинно переходящее дорогу.