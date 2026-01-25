Отпаивали глинтвейном. Названа причина побега гулявшего по улицам слона

По словам очевидцев, около десяти вечера слон вышел из цирка и направился в сторону сквера «Шанхай». На улице в этот момент было около −20 градусов, а синоптики прогнозировали к ночи похолодание до −30. Несмотря на мороз, животное двигалось спокойно, не нарушая правил дорожного движения — переходило улицу строго на зелёный сигнал светофора, чем вызвало ещё больше улыбок у прохожих.