Котельные ТЭЦ-5 в Омске работают в штатном режиме после ремонта

Ремонт на одном из котлоагрегатов ТЭЦ-5 завершен, и станция вернулась к работе в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба АО «ТГК-11». Для поддержания теплоснабжения в условиях аномальных холодов дополнительно задействованы резервные мощности.