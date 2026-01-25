Котельные ТЭЦ-5 в Омске работают в штатном режиме после ремонта

Ремонт на одном из котлоагрегатов ТЭЦ-5 завершен, и станция вернулась к работе в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба АО «ТГК-11». Для поддержания теплоснабжения в условиях аномальных холодов дополнительно задействованы резервные мощности.
По данным компании, текущее состояние оборудования позволяет обеспечивать необходимые параметры тепла в магистральных трубопроводах.
Персонал станции продолжает работу в усиленном режиме, чтобы исключить повторение недавних проблем с отоплением.
Напомним, что ранее Сибирское управление Ростехнадзора вынесло предостережение АО «ТГК-11» за снижение температуры сетевой воды в подающих трубопроводах ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В разгар морозов фактическая температура воды составила +112 градусов вместо требуемых +131, что привело к жалобам жителей Омска на холодные батареи в квартирах.
«В последние дни во многих квартирах было холодно», — рассказывали горожане, обеспокоенные ситуацией. Компания заверяет, что принимает все возможные меры для стабилизации работы системы теплоснабжения.
В случае возникновения проблем с отоплением жители могут обращаться в свою управляющую компанию или звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска по телефону 78−78−78.
Ранее мы писали, что аномальные морозы в Омской области дошли до температуры −42 градуса.