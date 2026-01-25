Милиция сказала, какие открытки нельзя пересылать в мессенджерах — они опасные

Минская милиция напомнила, что праздничные открытки, которые приходят через мессенджеры, могут используют киберпреступники.
Под видом знака внимания от родственников или друзей мошенники могут рассылать сообщения с «открытками», внутри которых скрыты фишинговые ссылки.
При этом сами изображения безопасны, опасность представляет ссылка, прикрепленная к сообщению.
«Не скачивайте приложения и файлы по случайным ссылкам, особенно если они пришли через мессенджер», — советуют правоохранители и просят донести эту информацию до пожилых родственников.
