Ричмонд
-8°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция сказала, какие открытки нельзя пересылать в мессенджерах — они опасные

Милиция Минска сказала о небезопасных открытках в мессенджерах.

Источник: Комсомольская правда

Минская милиция напомнила, что праздничные открытки, которые приходят через мессенджеры, могут используют киберпреступники.

Под видом знака внимания от родственников или друзей мошенники могут рассылать сообщения с «открытками», внутри которых скрыты фишинговые ссылки.

При этом сами изображения безопасны, опасность представляет ссылка, прикрепленная к сообщению.

«Не скачивайте приложения и файлы по случайным ссылкам, особенно если они пришли через мессенджер», — советуют правоохранители и просят донести эту информацию до пожилых родственников.

Кстати, в Минске эвакуаторы вывозят автомобили и вот почему.

Мы писали, что уроженка Беларуси Катя IOWA шокировала крайне неожиданным признанием о своей внешности: «Я решила его отпилить».

Кроме того, мощный двойной взрыв случился на Солнце 24 января — что ждать белорусам: «Можно только гадать, что там произошло».