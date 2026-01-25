Ричмонд
В Уфе спасатели вызволили застрявших между гаражами на морозе щенков

Неравнодушная уфимка забрала их домой.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 24 января, в Уфе спасали от мороза щенков. Об это сообщили в Управлении гражданской защиты.

По предоставленным данным, три щенка застряли на морозе в −27 градусов между гаражами. Сначала их попытались вытащить днем, но из этого ничего не вышло, так как малыши были обездвижены, а раздвинуть металлические конструкции гидравлическими инструментами не вышло.

Вечером удалось найти хозяйку гаража и распилить стенку. Всех троих удалось спасти.

— Щенков передали заявительнице, их жизнь была под угрозой из-за сильного мороза и зажатого положения. Если бы не неравнодушные очевидцы и профессионализм спасателей, щенки едва ли пережили ночь, — отметили спасатели.

