В Уфе спасатели вызволили застрявших между гаражами на морозе щенков

По предоставленным данным, три щенка застряли на морозе в −27 градусов между гаражами. Сначала их попытались вытащить днем, но из этого ничего не вышло, так как малыши были обездвижены, а раздвинуть металлические конструкции гидравлическими инструментами не вышло.