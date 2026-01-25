Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Помощник президента России Николай Патрушев на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга почтил память жителей и защитников Ленинграда, погибших во время блокады города немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны.

Источник: Sputnik

Во вторник исполнится 82 года со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Патрушев почтил память жертв нацизма минутой молчания под символический стук метронома, звучавшего по радио в блокадном Ленинграде. Военный оркестр исполнил государственный гимн России. Затем помощник главы государства возложил венок и цветы к подножию монумента «Мать-Родина».

Узнать больше по теме
Николай Патрушев: биография помощника президента Российской Федерации
Его называют приближенным Владимира Путина и одним из наиболее влиятельных политиков в России. Биография Николая Патрушева действительно тесно связана с работой президента страны. Собрали главное из нее.
Читать дальше