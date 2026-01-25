Патрушев почтил память жертв блокады Ленинграда

Во вторник исполнится 82 года со дня полного снятия блокады Ленинграда.
Патрушев почтил память жертв нацизма минутой молчания под символический стук метронома, звучавшего по радио в блокадном Ленинграде. Военный оркестр исполнил государственный гимн России. Затем помощник главы государства возложил венок и цветы к подножию монумента «Мать-Родина».
