Гуров рассказал об увеличении суммы гранта в конкурсе Росмолодежи

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Максимальная сумма гранда конкурса «Росмолодежь. Гранты» среди вузов увеличилась до 30 миллионов рублей, сообщил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске конкурса «Росмолодежь. Гранты» среди высших учебных заведений. Он подчеркнул, что в рамках конкурса общий объем грантовой поддержки университетских проектов составит 900 миллионов рублей на два года.
«В этом году мы увеличили максимальную сумму гранта с 22,5 миллиона до 30 миллионов рублей для того, чтобы у вузов была возможность комплексно развивать инициативы и проекты в области молодёжной политики внутри своих образовательных организаций. Победители получат поддержку для разработки и внедрения комплексных программ в вузах на два года», — приводятся слова Гурова в сообщении пресс-службы Росмолодежи.
Согласно условиям конкурса, вузы могут подать не более одной заявки по 18 номинациям конкурса. Реализация программ-победителей начнется не ранее июня 2026 года и завершится к 30 ноября 2026 года, а во втором этапе — с марта по ноября 2027 года, заверили в Росмолодежи. Организаторы конкурса предупредили, что победители сезона 2025 года не могут участвовать в этом году.
Гуров подчеркнул, какую поддержку могут получить вузы: до 10 миллионов рублей — от 1,2 тысячи участников проектов вуза, до 20 миллионов — более 2,4 тысячи участников, до 30 миллионов рублей — более 4,6 тысячи участников.
В Росмолодежи напомнили, что 89 победителей прошлого года реализуют 790 проектных решений для более чем 600 тысяч студентов.
В России 25 января отмечается День российского студенчества.