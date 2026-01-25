Редкими именами назвали малышей в некоторых семьях Ростовской области

Некоторые новорожденные малыши в Ростовской области получили редкие имена. Обновленный список на 25 января 2026 года опубликовали в реестре ЗАГС.
Девочек назвали Глафира, Милла, Джаннат, Ева-Мария и Маруся, мальчиков — Эдгард, Абу-Зайд, Хусан, Мустафохуджа и Махтижон.
При этом ранее жители Дона, которые успели посмотреть записи ЗАГС до обновления, рассказали о таких редких именах как Ина и Селения.
Самыми распространенными на Дону именами в декабре оказались: София (625 новорожденных девочек), Мария (543), Ева (539), Варвара (519), Анна (465); Михаил (726 новорожденных мальчиков), Александр (657), Артем (583), Иван (481), Матвей (474).
