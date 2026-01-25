Ричмонд
Редкими именами назвали малышей в некоторых семьях Ростовской области

Глафира, Ева-Мария, Селения и Эдгард: девочки и мальчики с редкими именами родились на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые новорожденные малыши в Ростовской области получили редкие имена. Обновленный список на 25 января 2026 года опубликовали в реестре ЗАГС.

Девочек назвали Глафира, Милла, Джаннат, Ева-Мария и Маруся, мальчиков — Эдгард, Абу-Зайд, Хусан, Мустафохуджа и Махтижон.

При этом ранее жители Дона, которые успели посмотреть записи ЗАГС до обновления, рассказали о таких редких именах как Ина и Селения.

Самыми распространенными на Дону именами в декабре оказались: София (625 новорожденных девочек), Мария (543), Ева (539), Варвара (519), Анна (465); Михаил (726 новорожденных мальчиков), Александр (657), Артем (583), Иван (481), Матвей (474).

