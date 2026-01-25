Ричмонд
Минобрнауки рассказало о росте числа студентов в России

Число студентов в России за год выросло почти на 235 тысяч человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Число студентов в России выросло почти на 235 тысяч человек в сравнении с прошлым учебным годом, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

В воскресенье отмечается День российского студенчества.

«С учетом приемной кампании 2025/26 года в системе высшего образования России в настоящее время обучается 4 846 085 студентов, что почти на 235 тысяч человек больше, чем в 2024/25 учебном году», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что в числе наиболее популярных направлений и специальностей подготовки среди поступавших в 2025 были лечебное дело, педагогическое образование с двумя профилями подготовки, юриспруденция, строительство, менеджмент, информационные системы и технологии, экономика, государственное и муниципальное управление.