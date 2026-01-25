Ричмонд
Изобретения уральских студентов признали одними из самых интересных в 2025 году

Уральские ученые за год подали 154 заявки в Роспатент на изобретения.

Источник: Комсомольская правда

В День российского студенчества сотрудники Роспатента рассказали о самых интересных разработках российских студентов в 2025 году. Среди них оказались два изобретения молодых ученых из Уральского федерального университета.

— Барабанную фрезу экскаватора, способную рыть траншеи, разрушать устаревшие бетонные сооружения и асфальтовые покрытия дорог изобрели учащиеся Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, — сообщают в федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Другое изобретение уральских ученых — устройство для проведения МРТ, которое позволяет лучше «видеть» организм человека.

— Продолжительное пребывание препарата в кровотоке обеспечивает лучшее визуальное отображение особенностей тела пациента, что существенно повышает точность диагностики, — добавляют в Роспатенте.

Также в Роспатенте отметили, что УрФУ входит в число университетов-лидеров по количеству поданных заявок на изобретения по итогам 2025 года. Всего их было подано за год 154.