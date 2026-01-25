Ричмонд
Школьники из Иркутской области пожаловались на холод в учебных заведениях

Неделю в Приангарье стояли сильные морозы.

Источник: Комсомольская правда

Школьники и студенты из Иркутской области пожаловались на холод в кабинетах учебных заведений. Об этом в социальных сетях сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

— Учусь в колледже в Иркутске. Всю неделю были сильные морозы (от −35 до −42). Отопления в колледже нет, немного электрических обогревателей и все. Почти неделю вся группа сидела в куртках, потому что очень холодно в кабинетах, — пишет в обращении один из студентов.

В одной из городских школ по словам учеников не хватает кабинетов. Поэтому несколько классов перевели в актовый зал, где тоже прохладно.

— Температура держится около +12 градусов. Мы сидим на уроках в верхней одежде. Руки замерзают, писать неудобно, — пожаловался школьник.

Екатерина Мизулина подчеркнула, что эта проблема есть и в других регионах страны. В некоторых городах к ситуации уже подключилась прокуратура.

