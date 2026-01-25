Школьники из Иркутской области пожаловались на холод в учебных заведениях

— Учусь в колледже в Иркутске. Всю неделю были сильные морозы (от −35 до −42). Отопления в колледже нет, немного электрических обогревателей и все. Почти неделю вся группа сидела в куртках, потому что очень холодно в кабинетах, — пишет в обращении один из студентов.