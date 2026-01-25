Участковый сказал, когда белорусам дадут штраф за курение вейпа в своем авто

Участковый инспектор Заводского РУВД Минска, майор милиции Денис Калюжный в комментарии агентству «Минск-Новости» рассказал, в каких местах запрещено курение вейпов. Среди таких мест — личный автомобиль, если там есть ребенок до 14 лет. За нарушение предусмотрено предупреждение (если такое случилось впервые) или штраф до четырех базовых величин (до 180 рублей).
Ограничения на курение, в том числе и вейпов, действуют также на детских площадках, в лифтах, подъездах домов, на остановках общественного транспорта, в подземных переходах и метро, на пляжах, в вузах, школах и других учреждениях образования, в больницах, санаториях, спорткомплексах, театрах, торговых центрах.
В Минске есть зоны, свободные от курения. И это парки и скверы.
Минский участковый подчеркнул, что электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака официально приравнены к обычным сигаретам.
