Участковый сказал, когда белорусам дадут штраф за курение вейпа в своем авто

Ограничения на курение, в том числе и вейпов, действуют также на детских площадках, в лифтах, подъездах домов, на остановках общественного транспорта, в подземных переходах и метро, на пляжах, в вузах, школах и других учреждениях образования, в больницах, санаториях, спорткомплексах, театрах, торговых центрах.