Однокомнатная — $60−80 тысяч, двухкомнатная — от $70 000, трехкомнатная — от $90 тысяч. Площадка недвижимости назвала средние цены на квартиры в Минске в начале 2026

Площадка недвижимости Realt.by обозначила средние цены на квартиры в Минске в начале 2026 года.
Так, например, однокомнатные квартиры (самые востребованные и чаще всего продаваемые-покупаемые в столице) обойдутся в сумму не менее 60 тысяч долларов в старом жилом фонде и не менее 80 тысяч долларов в новом доме. Само собой, речь идет об эквивалентной сумме в белорусских рублях по курсу Национального банка страны.
Цена двухкомнатных начинается от 70−75 тысяч долларов в старом фонде. В средневозрастных домах за двушку просят порядка 100 тысяч.
Что касается трехкомнатных квартир, то их цена в «хрущевках» стартует от 90 тысяч долларов, в свежих домах от 130 тысяч и выше.
Кстати, самая дорогая квартира продана в Минске в декабре 2025 была продана за более чем полмиллиона долларов — вот где она находится.
Мы писали, что изменится в строительстве жилья в Беларуси уже с 2026 года: арендного возведут в пять раз больше, «хрущевки» отправят на реновацию, 33 «квадрата» на каждого и зеленый свет электродомам.