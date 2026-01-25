Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Однокомнатная — $60−80 тысяч, двухкомнатная — от $70 000, трехкомнатная — от $90 тысяч. Площадка недвижимости назвала средние цены на квартиры в Минске в начале 2026

Realt.by: средние цены на квартиры в Минске в начале 2026 стартуют от $60 000.

Источник: Комсомольская правда

Площадка недвижимости Realt.by обозначила средние цены на квартиры в Минске в начале 2026 года.

Так, например, однокомнатные квартиры (самые востребованные и чаще всего продаваемые-покупаемые в столице) обойдутся в сумму не менее 60 тысяч долларов в старом жилом фонде и не менее 80 тысяч долларов в новом доме. Само собой, речь идет об эквивалентной сумме в белорусских рублях по курсу Национального банка страны.

Цена двухкомнатных начинается от 70−75 тысяч долларов в старом фонде. В средневозрастных домах за двушку просят порядка 100 тысяч.

Что касается трехкомнатных квартир, то их цена в «хрущевках» стартует от 90 тысяч долларов, в свежих домах от 130 тысяч и выше.

Кстати, самая дорогая квартира продана в Минске в декабре 2025 была продана за более чем полмиллиона долларов — вот где она находится.

Мы писали, что изменится в строительстве жилья в Беларуси уже с 2026 года: арендного возведут в пять раз больше, «хрущевки» отправят на реновацию, 33 «квадрата» на каждого и зеленый свет электродомам.