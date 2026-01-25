Ричмонд
Никонов рассказал нижегородцам о вероятности заражения вирусом «Нипах»

Пандемия коронавируса в 2020 году начиналась так же, как и вспышка вируса «Нипах» (Nipah virus, NiV) в Индии. Об этом сообщил в телеграм-канале «Бокал прессека» официальный представитель Минздрава Нижегородской области Алексей Никонов.

Источник: Время

В Калькутте зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса. Он передаётся так же, как и COVID-19: и от летучих грызунов рода Pteropus, и от свиней, и от человека к человеку напрямую.

По данным ВОЗ, показатель смертности оценивается от 40 до 75%. Лекарства от «Нипаха» пока нет.

По информации Стационар-Пресс, распространение через путешественников, которые посетили Индию, возможно, но при текущем числе заболевших эта вероятность почти нулевая.

«Передача требует тесного контакта или специфических контактных ситуаций; передаётся не так легко, как, например, коронавирусы», — написал Никонов.

Путешественникам в Индию советуют избегать контактов с летучими мышами, их выделениями и потенциально загрязнёнными фруктами/соком. Кроме того, следует соблюдать правила гигиены.

Поводов для паники нет, считают эксперты ВОЗ.