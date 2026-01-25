Никонов рассказал нижегородцам о вероятности заражения вирусом «Нипах»

В Калькутте зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса. Он передаётся так же, как и COVID-19: и от летучих грызунов рода Pteropus, и от свиней, и от человека к человеку напрямую.
По данным ВОЗ, показатель смертности оценивается от 40 до 75%. Лекарства от «Нипаха» пока нет.
По информации Стационар-Пресс, распространение через путешественников, которые посетили Индию, возможно, но при текущем числе заболевших эта вероятность почти нулевая.
«Передача требует тесного контакта или специфических контактных ситуаций; передаётся не так легко, как, например, коронавирусы», — написал Никонов.
Путешественникам в Индию советуют избегать контактов с летучими мышами, их выделениями и потенциально загрязнёнными фруктами/соком. Кроме того, следует соблюдать правила гигиены.
Поводов для паники нет, считают эксперты ВОЗ.