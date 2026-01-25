Ричмонд
Коммунальная авария оставила жителей Дзержинска без воды и отопления

Устранить ее обещают к вечеру.

Источник: Живем в Нижнем

Авария оставила десятки многоквартирных домов в Дзержинске без воды и отопления. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.

Отключения фиксируются на Циолковского, бульваре Мира, Гайдара, Терешковой и Петрищева. Сотрудники водоканала пообещали устранить аварию до 20:00 25 января.

Напомним, что авария на водопроводе случилась на этой неделе в Нижнем Новгороде. 22 января были подтоплены дома и дороги в товариществе «Новое Покровское». Воду оперативно отвели от жилых объектов.

