В Краснодаре массовые перебои с электропитанием общественного транспорта

Трамваи и троллейбусы из-за проблем с контактной сетью ходят по временным маршрутам в Краснодаре.

Источник: Без источника

В Краснодаре временно изменено движение троллейбусов. Как сообщили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении, троллейбус № 21 — временно следует через «Аврору» на конечную остановку «Бальнеолечебница». Также проблемы с электроснабжением затронули трамвайные маршруты.

«Из-за отсутствия электропитания на пересечении улиц Московская и Островского временно изменено движение трамвайных маршрутов: № 1, 2, 5, 8 и 15 следуют через Колхозную на свои маршруты», — сообщили в КТТУ.

Трамваи № 3 и 21 идут от Горького по Дмитриевской дамбе, а составы № 6 и 7 — от Дмитриевской дамбы по Горького. Маршруты № 20 и 22 — от Железнодорожной по Гоголя.