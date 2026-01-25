В Краснодаре массовые перебои с электропитанием общественного транспорта

В Краснодаре временно изменено движение троллейбусов. Как сообщили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении, троллейбус № 21 — временно следует через «Аврору» на конечную остановку «Бальнеолечебница». Также проблемы с электроснабжением затронули трамвайные маршруты.
«Из-за отсутствия электропитания на пересечении улиц Московская и Островского временно изменено движение трамвайных маршрутов: № 1, 2, 5, 8 и 15 следуют через Колхозную на свои маршруты», — сообщили в КТТУ.
Трамваи № 3 и 21 идут от Горького по Дмитриевской дамбе, а составы № 6 и 7 — от Дмитриевской дамбы по Горького. Маршруты № 20 и 22 — от Железнодорожной по Гоголя.