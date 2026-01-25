Застрявшие на Кубе петербуржцы вернутся домой 26 января

Туристы из Петербурга останутся в Кубе еще на полтора дня — рейс авиакомпании Conviasa все-таки вылетит в Северную столицу, но лишь в понедельник, 26 января, в 18:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Напомним, изначально самолет должен был прилететь в пятницу, 23 января, но что-то пошло не так. Предварительно, на борте выявили поломку. Из-за этого некоторые туристы провели многие часы в аэропорту Варадеро, но всех в итоге обеспечили жильем в гостиницах и питанием. Сейчас петербуржцы ждут, когда из Северной столицы прилетит самолет, который их заберет.