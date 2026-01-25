Ричмонд
В Башкирии предупредили о морозах до −32 градусов

В республике продержится морозная погода.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 26 января по-прежнему ожидают морозы. По предоставленным данным, температура воздуха опустится до −32 градусов.

Синоптики сообщили, что ветер будет слабый, на дорогах ожидают хорошую видимость. Ночью температура воздуха составит −27,-32°, днем −20,-25°.

В Уфе спрогнозировали также слабый ветер. Ночью пообещали −30,-32°, в центре города до −27°, днем −20,-22°.

