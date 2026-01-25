Водопроводная авария в Витебске устранена

«Как и рассчитывали, справились до шести часов утра», — сказал Петрухин, его слова цитирует Telegram-канал Витебского горисполкома.
Накануне на улице Ленина посреди проезжей части произошел прорыв водопроводной трубы. В результате без холодного водоснабжения временно остались шесть многоквартирных домов.
В облисполкоме сообщили, что ремонтные работы начнутся в 23:00, «когда спадет интенсивность движения».
По словам главного инженера, водоснабжение для жителей пострадавших домов возобновили в 4:30. Место проведения ремонтных работ засыпали щебнем и утрамбовали.
По центральной улице областного центра возобновлено движение транспорта.
Власти города предупредили, что в последующие сутки возможно ухудшение качества воды.