Водопроводная авария в Витебске устранена

МИНСК, 25 янв — Sputnik. Авария, связанная с прорывом водопровода в Витебске, устранена, сообщил главный инженер филиала «Витебскводоканал» Александр Петрухин.

Источник: Sputnik.by

«Как и рассчитывали, справились до шести часов утра», — сказал Петрухин, его слова цитирует Telegram-канал Витебского горисполкома.

Накануне на улице Ленина посреди проезжей части произошел прорыв водопроводной трубы. В результате без холодного водоснабжения временно остались шесть многоквартирных домов.

В облисполкоме сообщили, что ремонтные работы начнутся в 23:00, «когда спадет интенсивность движения».

По словам главного инженера, водоснабжение для жителей пострадавших домов возобновили в 4:30. Место проведения ремонтных работ засыпали щебнем и утрамбовали.

По центральной улице областного центра возобновлено движение транспорта.

Власти города предупредили, что в последующие сутки возможно ухудшение качества воды.