Пенсионерке из Казахстана назначили пенсию через суд в России

Что произошло
Прокуратура Ленинградского района Калининграда выяснила, что соцфонд отказался учитывать трудовой стаж, заработанный женщиной в Казахстане еще в советское время. Причина — в трудовой книжке 1971 года не было отметки о смене фамилии. Из-за этого чиновники решили, что стаж «не подходит».
Прокурор подал иск в суд и доказал, что отказ незаконный. По российскому законодательству и международным соглашениям граждане, работавшие на территории бывшего СССР, имеют право на учет всего стажа независимо от нынешнего гражданства и смены фамилии.
Что решил суд
Трудовая книжка, выданная на имя женщины, остается действительным документом. Суд полностью поддержал прокуратуру. Теперь Соцфонд обязан назначить пенсию с учетом всего трудового стажа и начать выплаты.