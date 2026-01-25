Ричмонд
Пенсионерке из Казахстана назначили пенсию через суд в России

В Калининграде суд обязал местное отделение Социального фонда России назначить страховую пенсию по старости 78-летней женщине из Казахстана, которой раньше отказывали по формальным причинам, передает kaliningradnews.online.

Источник: Курсив

Что произошло

Прокуратура Ленинградского района Калининграда выяснила, что соцфонд отказался учитывать трудовой стаж, заработанный женщиной в Казахстане еще в советское время. Причина — в трудовой книжке 1971 года не было отметки о смене фамилии. Из-за этого чиновники решили, что стаж «не подходит».

Прокурор подал иск в суд и доказал, что отказ незаконный. По российскому законодательству и международным соглашениям граждане, работавшие на территории бывшего СССР, имеют право на учет всего стажа независимо от нынешнего гражданства и смены фамилии.

Что решил суд

Трудовая книжка, выданная на имя женщины, остается действительным документом. Суд полностью поддержал прокуратуру. Теперь Соцфонд обязан назначить пенсию с учетом всего трудового стажа и начать выплаты.