Пенсионерке из Казахстана назначили пенсию через суд в России

Прокуратура Ленинградского района Калининграда выяснила, что соцфонд отказался учитывать трудовой стаж, заработанный женщиной в Казахстане еще в советское время. Причина — в трудовой книжке 1971 года не было отметки о смене фамилии. Из-за этого чиновники решили, что стаж «не подходит».