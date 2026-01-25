Умер известный воронежский спортивный функционер Иван Цицилин

Стало известно о смерти известного спортивного деятеля Воронежа Ивана Цицилина. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства физкультуры и спорта.
Иван Цицилин скончался на 81 году жизни. Имя известного спортивного деятеля Воронежа навсегда вписано в историю развития спортивной гимнастики и футбола региона.
С 1999 года по сентябрь 2022-го возглавлял воронежскую СШОР по спортивной гимнастике им. Ю. Э. Штукмана, был заслуженным тренером РСФСР и мастером спорта по футболу. В прошлом занимал должность начальника команды воронежского «Факела».
В 2022 году был удостоен почётного знака «Почётный наставник Воронежской области» за многолетний труд по воспитанию юных спортсменов. Неоднократно отмечался и другими государственными наградами.
«Память об Иване Павловиче Цицилине останется в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось знать его. Его преданность спорту, энергия и мудрость служили примером для многих поколений спортсменов и тренеров», — отметили в региональном Минспорта.