Умер известный воронежский спортивный функционер Иван Цицилин

Иван Павлович посвятил спорту всю свою жизнь.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Воронежской области

Стало известно о смерти известного спортивного деятеля Воронежа Ивана Цицилина. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства физкультуры и спорта.

Иван Цицилин скончался на 81 году жизни. Имя известного спортивного деятеля Воронежа навсегда вписано в историю развития спортивной гимнастики и футбола региона.

С 1999 года по сентябрь 2022-го возглавлял воронежскую СШОР по спортивной гимнастике им. Ю. Э. Штукмана, был заслуженным тренером РСФСР и мастером спорта по футболу. В прошлом занимал должность начальника команды воронежского «Факела».

В 2022 году был удостоен почётного знака «Почётный наставник Воронежской области» за многолетний труд по воспитанию юных спортсменов. Неоднократно отмечался и другими государственными наградами.

«Память об Иване Павловиче Цицилине останется в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось знать его. Его преданность спорту, энергия и мудрость служили примером для многих поколений спортсменов и тренеров», — отметили в региональном Минспорта.