Высокоскоростной поезд «Афросиаб» сломался по пути в Самарканд

Как сообщили в «Темирйулэкспресс», поезд, следовавший рейсом № 768, был вынужден остановиться на территории станции «Янги Чиназ» по техническим причинам. Для оперативного решения проблемы из депо технического обслуживания был направлен дополнительный электропоезд.
Подробности о причинах неисправности и возможных задержках в пути на данный момент не уточняются. Информации о пострадавших не поступало.
В компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и заверили, что ситуация находится под контролем специалистов.