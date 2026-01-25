Ричмонд
Высокоскоростной поезд «Афросиаб» сломался по пути в Самарканд

Vaib.uz (новости Узбекистана. 25 января). Сегодня на маршруте «Ташкент — Самарканд» произошёл нестандартный инцидент с высокоскоростным электропоездом «Афросиаб».

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в «Темирйулэкспресс», поезд, следовавший рейсом № 768, был вынужден остановиться на территории станции «Янги Чиназ» по техническим причинам. Для оперативного решения проблемы из депо технического обслуживания был направлен дополнительный электропоезд.

Подробности о причинах неисправности и возможных задержках в пути на данный момент не уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

В компании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и заверили, что ситуация находится под контролем специалистов.