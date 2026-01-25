Ричмонд
-8°
ледяной дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Кушвы отчитались о нормализации отопления в городе

Власти Кушвы (Свердловская область) отчитались о нормализации отопления в городе. Глава муниципального округа Михаил Слепухин пообещал жителям, что плата за отопление в квитанциях будет пересчитана.

Источник: ЕАН

В муниципалитете с 21 января действовал режим повышенной готовности всех служб из-за аномальных морозов и поломки котлов в нескольких котельных города. Один из них обещают полностью починить к 27 января.

Отметим, что прокуратура Свердловской области организовала проверку из-за отсутствия отопления. 20 января вышел из строя котел в котельной «Блочная». Теплоснабжающая компания на время ремонтных работ переключила подачу тепла на резервный котел. Из-за неисправности оборудования батареи в многоквартирных домах и социальных объектах стали остывать.

Затем к проблеме подключился СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования возбужденного уголовного дела по ст. 293 УК РФ «Халатность» о нарушении жилищных прав жителей Кушвы.