Власти Кушвы отчитались о нормализации отопления в городе

В муниципалитете с 21 января действовал режим повышенной готовности всех служб из-за аномальных морозов и поломки котлов в нескольких котельных города. Один из них обещают полностью починить к 27 января.
Отметим, что прокуратура Свердловской области организовала проверку из-за отсутствия отопления. 20 января вышел из строя котел в котельной «Блочная». Теплоснабжающая компания на время ремонтных работ переключила подачу тепла на резервный котел. Из-за неисправности оборудования батареи в многоквартирных домах и социальных объектах стали остывать.
Затем к проблеме подключился СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования возбужденного уголовного дела по ст. 293 УК РФ «Халатность» о нарушении жилищных прав жителей Кушвы.