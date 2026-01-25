Новосибирцы устроили массовый заплыв на сапах при −26 градусах

Участники акции прокатились по незамерзающей протоке реки Обь в районе острова Кудряш. Все они были экипированы в специальные непромокаемые костюмы, что позволило перенести мороз. Как отмечают очевидцы, некоторые из смельчаков даже решились на кратковременное купание в ледяной воде.