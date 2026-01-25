Новосибирцы устроили массовый заплыв на сапах при −26 градусах

В Новосибирске группа энтузиастов устроила массовый заплыв на сапах (SUP-досках) в условиях экстремального холода. По словам организатора, представителя компании «СапНовосибирск» Евгения Попова, температура воздуха во время мероприятия составляла −26 градусов. Об этом сообщает Сиб.фм.
Участники акции прокатились по незамерзающей протоке реки Обь в районе острова Кудряш. Все они были экипированы в специальные непромокаемые костюмы, что позволило перенести мороз. Как отмечают очевидцы, некоторые из смельчаков даже решились на кратковременное купание в ледяной воде.
По словам организаторов, эта акция стала ярким примером сибирской закалки и любви к активному отдыху. Они обещают и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, привлекая больше любителей экстремальных видов спорта.