Новосибирцы устроили массовый заплыв на сапах при −26 градусах

Любители экстрима прошли по незамерзающей протоке Оби в районе острова Кудряш. Некоторые участники даже искупались в ледяной воде.

Источник: МК-Новосибирск

В Новосибирске группа энтузиастов устроила массовый заплыв на сапах (SUP-досках) в условиях экстремального холода. По словам организатора, представителя компании «СапНовосибирск» Евгения Попова, температура воздуха во время мероприятия составляла −26 градусов. Об этом сообщает Сиб.фм.

Участники акции прокатились по незамерзающей протоке реки Обь в районе острова Кудряш. Все они были экипированы в специальные непромокаемые костюмы, что позволило перенести мороз. Как отмечают очевидцы, некоторые из смельчаков даже решились на кратковременное купание в ледяной воде.

По словам организаторов, эта акция стала ярким примером сибирской закалки и любви к активному отдыху. Они обещают и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, привлекая больше любителей экстремальных видов спорта.